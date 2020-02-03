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Качественные натяжные потолки в Москве и Московской области

Мы предлагаем самый простой и удобный вариант —качественный натяжной потолок под ключ. Это означает, что с момента первого контакта с клиентом, вся работа возложена на нас. Оставив заявку, с вами связывается наш менеджер, и после предварительного обсуждения, мы организуем бесплатный выезд замерщика. Определившись с размерами, дизайном потолка, его материалом, мы утверждаем проект и оглашаем полную стоимость всех работ, гарантируя, что цена не изменится. После изготовления конструкции, мы также бесплатно доставим потолок. Наши специалисты в короткие сроки осуществят монтаж, и после себя уберут весь оставшийся мусор. Кроме этого, мы предоставляем гарантию на наш натяжной потолок под ключ и необходимое сервисное обслуживание.

Почему выбирают именно нас

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ ДЛЯ КАЖДОГО

За разумные деньги можно сделать потолок любых размеров и формы, в том числе и 3D или стерео потолки. Цена натяжного потолка и установки за 1 квадратный метр является рекордно низкой.

КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Мы используем только оригинальные полотна имеющие сертификаты и надежные комплектующие и расходные материалы. Примеры - в разделе каталог

ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ

Профессиональные дизайнеры, консультанты и монтажники натяжных потолков

ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ

Вы можете оценить качество наших работ на реальных объектах, посмотреть фото и видео отзывы

МОНТАЖ ЗА 1 ДЕНЬ

Быстрый и чистый монтаж в удобное для вас время.

ГАРАНТИЯ ОТ 15 ЛЕТ

Натяжные потолки не сыпятся и не трескаются, при этом яркость цветов сохраняется очень долго. Даже через 10 лет натяжные потолки будут выглядеть свежими, насыщенными и современными.

ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО

Выезд мастера для консультирования и снятия замеров в удобное для вас время

И это не полная часть наших преимуществ. Мы индивидуально подходим к каждому клиенту и составляем проект для него с учетом не только пожеланий по оформлению и дизайну, но и подбираем оптимальный баланс качества натяжного потолка и его цены

Натяжные потолки в квартиру

от 300 руб/м2

Потолок на кухню

Потолок в детскую

Потолок в спальню

Потолок на кухню

Потолок в ванную

Потолок в коридор

Потолок в прихожую

Рассчитать стоимость

Натяжные потолки в дом или коттедж

от 400 руб/м2

Потолок в мансарде

Потолок в бане или сауне

Потолок в гараже

Потолок в подвале

Потолок на кухню

Потолок в детскую

Потолок в спальню

Потолок на кухню

Потолок в ванную

Потолок в коридор

Потолок в прихожую

Рассчитать стоимость

Натяжные потолки в офис или ресторан

от 500 руб/м2

Классические потолки

Комбинированные потоки

Многоуровневые потолки

Дизайнерские потолки

3Д объемные потолки

Потолки с фотопечатью

Лаковые потолки

Рассчитать стоимость

7 простых шагов к готовому натяжному потолку

  1. Вы звоните в нашу компанию или оставляете заявку через наш сайт.
  2. Наши специалисты отвечают на ваши вопросы и оговаривают предварительную стоимость натяжного потолка под ключ.
  3. Наш замерщик выезжает к вам для обмера помещения, подготовки проекта и составления сметы, с учетом всех скидок. Выезд замерщика и расчет – бесплатно.
  4. Составляем договор на оговоренных условиях.
  5. Наши мастера приступают к работе на вашем объекте.
  6. Срок работ по установке натяжных потолков 1- максимум 2 дня.
  7. Сдаем работу точно в срок, предоставляем гарантию и скидку на последующие работы.

Компания «Про100потолки» предлагает качественные натяжные потолки под ключ с установкой по приятным ценам. Более подробную информацию о стоимости монтажа конструкции вы можете узнать в прайс-листе, а получить предварительный расчет позволит онлайн-калькулятор.

Офис для заказа натяжных потолков в Москве

Мы гарантируем качество натяжного потолка в каждой комнате!

  Натяжные потолки в однокомнатной квартире. Город Королёв.
   Парящие натяжные потолки в двухкомнатной квартире. Город Дмитров
   Двухуровневый натяжной потолок на кухне. Город Икша.
  Натяжные потолки в однокомнатной квартире. Город Королёв.
   Парящие натяжные потолки в двухкомнатной квартире. Город Дмитров
   Двухуровневый натяжной потолок на кухне. Город Икша.

Хотите натяжной потолок дешевле? Акции и скидки помогут сэкономить!

Наши натяжные потолки безопасны, не пахнут химией и сертифицированы!

  • Сертификат соответствия пленки из ПВХ
    Сертификат соответствия пленки из ПВХ
  • Сертификат соответствия полотна из полиэстеровой ткани
    Сертификат соответствия полотна из полиэстеровой ткани
  • Санитарно-эпидемиологическое заключение Clipso
    Санитарно-эпидемиологическое заключение Clipso
  • Протокол лабораторных испытаний
    Протокол лабораторных испытаний
  • Протокол испытаний Clipso
    Протокол испытаний Clipso
  • Протокол испытаний Clipso 2
    Протокол испытаний Clipso 2
Нужна консультация специалиста?

Звоните +7 (916) 777-38-45+7 (495) 784-90-34

Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в рабочее время!

Менеджер

Григорий
менеджер, эксперт
высшее проф. обр.

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