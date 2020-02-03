Не согласен с теми, кто говорит офисный. Не согласен, что для высоких потолков. Мой опыт: Для низких потолков отказаться от подвесов. От потолка занимает всего 5 см. В хрущевку встал отлично. я доволен

Очень понравилась работа, компании в целом. Замерщик приехал в назначенное время, монтажники оказались еще пунктуальней, и даже приехали раньше. Потолок сделали, мусор за собой убрали, без проблем, и лишних разговоров. Мне понравилось

Наш заказ был очень большим, а именно 4 помещения и коридор. Несмотря на это цена нас полностью устроила. Все сделали ровненько и очень аккуратно. Да и выезд в Пересвет проблемой для ребят не стал. К работе замерщика также претензий нет. Григорий приехал на своем авто и привез сразу образцы, каталоги, так что мы смогли подобрать буквально все и сразу. И результат был ожидаемым – никаких неприятных сюрпризов в виде не того цвета или не того вида нет. Все просто отлично!

Про100потолки Мне посоветовала моя знакомая и я не пожалела. Я очень осталась довольна работой)))Ребята огромные молодцы!Все сделали быстро, качественно, аккуратно и недорого! Всем советую...Огромное спасибо и успехов!!!⁠

Здравствуйте потолки замечательные смотряться очень красиво ребята грамотные делают очень хорошо помогли ещё карнизы во все комнаты повесить большое спасибо:)

Качественные натяжные потолки в Москве и Московской области

Мы предлагаем самый простой и удобный вариант —качественный натяжной потолок под ключ. Это означает, что с момента первого контакта с клиентом, вся работа возложена на нас. Оставив заявку, с вами связывается наш менеджер, и после предварительного обсуждения, мы организуем бесплатный выезд замерщика. Определившись с размерами, дизайном потолка, его материалом, мы утверждаем проект и оглашаем полную стоимость всех работ, гарантируя, что цена не изменится. После изготовления конструкции, мы также бесплатно доставим потолок. Наши специалисты в короткие сроки осуществят монтаж, и после себя уберут весь оставшийся мусор. Кроме этого, мы предоставляем гарантию на наш натяжной потолок под ключ и необходимое сервисное обслуживание.

Почему выбирают именно нас

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ ДЛЯ КАЖДОГО За разумные деньги можно сделать потолок любых размеров и формы, в том числе и 3D или стерео потолки. Цена натяжного потолка и установки за 1 квадратный метр является рекордно низкой. КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ Мы используем только оригинальные полотна имеющие сертификаты и надежные комплектующие и расходные материалы. Примеры - в разделе каталог ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ Профессиональные дизайнеры, консультанты и монтажники натяжных потолков ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ Вы можете оценить качество наших работ на реальных объектах, посмотреть фото и видео отзывы МОНТАЖ ЗА 1 ДЕНЬ Быстрый и чистый монтаж в удобное для вас время. ГАРАНТИЯ ОТ 15 ЛЕТ Натяжные потолки не сыпятся и не трескаются, при этом яркость цветов сохраняется очень долго. Даже через 10 лет натяжные потолки будут выглядеть свежими, насыщенными и современными. ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО Выезд мастера для консультирования и снятия замеров в удобное для вас время

И это не полная часть наших преимуществ. Мы индивидуально подходим к каждому клиенту и составляем проект для него с учетом не только пожеланий по оформлению и дизайну, но и подбираем оптимальный баланс качества натяжного потолка и его цены

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7 простых шагов к готовому натяжному потолку

Вы звоните в нашу компанию или оставляете заявку через наш сайт. Наши специалисты отвечают на ваши вопросы и оговаривают предварительную стоимость натяжного потолка под ключ. Наш замерщик выезжает к вам для обмера помещения, подготовки проекта и составления сметы, с учетом всех скидок. Выезд замерщика и расчет – бесплатно. Составляем договор на оговоренных условиях. Наши мастера приступают к работе на вашем объекте. Срок работ по установке натяжных потолков 1- максимум 2 дня. Сдаем работу точно в срок, предоставляем гарантию и скидку на последующие работы.

Компания «Про100потолки» предлагает качественные натяжные потолки под ключ с установкой по приятным ценам. Более подробную информацию о стоимости монтажа конструкции вы можете узнать в прайс-листе, а получить предварительный расчет позволит онлайн-калькулятор.

Офис для заказа натяжных потолков в Москве

Мы гарантируем качество натяжного потолка в каждой комнате!