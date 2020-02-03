Здравствуйте потолки замечательные смотряться очень красиво ребята грамотные делают очень хорошо помогли ещё карнизы во все комнаты повесить большое спасибо:)
Качественные натяжные потолки в Москве и Московской области
Мы предлагаем самый простой и удобный вариант —качественный натяжной потолок под ключ. Это означает, что с момента первого контакта с клиентом, вся работа возложена на нас. Оставив заявку, с вами связывается наш менеджер, и после предварительного обсуждения, мы организуем бесплатный выезд замерщика. Определившись с размерами, дизайном потолка, его материалом, мы утверждаем проект и оглашаем полную стоимость всех работ, гарантируя, что цена не изменится. После изготовления конструкции, мы также бесплатно доставим потолок. Наши специалисты в короткие сроки осуществят монтаж, и после себя уберут весь оставшийся мусор. Кроме этого, мы предоставляем гарантию на наш натяжной потолок под ключ и необходимое сервисное обслуживание.
Почему выбирают именно нас
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ ДЛЯ КАЖДОГО
За разумные деньги можно сделать потолок любых размеров и формы, в том числе и 3D или стерео потолки. Цена натяжного потолка и установки за 1 квадратный метр является рекордно низкой.
КАЧЕСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Мы используем только оригинальные полотна имеющие сертификаты и надежные комплектующие и расходные материалы. Примеры - в разделе каталог
ОПЫТНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
Профессиональные дизайнеры, консультанты и монтажники натяжных потолков
ТОЛЬКО РЕАЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ
Вы можете оценить качество наших работ на реальных объектах, посмотреть фото и видео отзывы
МОНТАЖ ЗА 1 ДЕНЬ
Быстрый и чистый монтаж в удобное для вас время.
ГАРАНТИЯ ОТ 15 ЛЕТ
Натяжные потолки не сыпятся и не трескаются, при этом яркость цветов сохраняется очень долго. Даже через 10 лет натяжные потолки будут выглядеть свежими, насыщенными и современными.
ВЫЕЗД ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО
Выезд мастера для консультирования и снятия замеров в удобное для вас время
И это не полная часть наших преимуществ. Мы индивидуально подходим к каждому клиенту и составляем проект для него с учетом не только пожеланий по оформлению и дизайну, но и подбираем оптимальный баланс качества натяжного потолка и его цены
Натяжные потолки в квартиру
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Потолок в детскую
Потолок в спальню
Потолок на кухню
Потолок в ванную
Потолок в коридор
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Натяжные потолки в дом или коттедж
Потолок в мансарде
Потолок в бане или сауне
Потолок в гараже
Потолок в подвале
Потолок на кухню
Потолок в детскую
Потолок в спальню
Потолок на кухню
Потолок в ванную
Потолок в коридор
Потолок в прихожую
Натяжные потолки в офис или ресторан
Классические потолки
Комбинированные потоки
Многоуровневые потолки
Дизайнерские потолки
3Д объемные потолки
Потолки с фотопечатью
Лаковые потолки
7 простых шагов к готовому натяжному потолку
- Вы звоните в нашу компанию или оставляете заявку через наш сайт.
- Наши специалисты отвечают на ваши вопросы и оговаривают предварительную стоимость натяжного потолка под ключ.
- Наш замерщик выезжает к вам для обмера помещения, подготовки проекта и составления сметы, с учетом всех скидок. Выезд замерщика и расчет – бесплатно.
- Составляем договор на оговоренных условиях.
- Наши мастера приступают к работе на вашем объекте.
- Срок работ по установке натяжных потолков 1- максимум 2 дня.
- Сдаем работу точно в срок, предоставляем гарантию и скидку на последующие работы.
Компания «Про100потолки» предлагает качественные натяжные потолки под ключ с установкой по приятным ценам. Более подробную информацию о стоимости монтажа конструкции вы можете узнать в прайс-листе, а получить предварительный расчет позволит онлайн-калькулятор.
Офис для заказа натяжных потолков в Москве
Мы гарантируем качество натяжного потолка в каждой комнате!
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Натяжные потолки в однокомнатной квартире. Город Королёв.
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Парящие натяжные потолки в двухкомнатной квартире. Город Дмитров
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Двухуровневый натяжной потолок на кухне. Город Икша.
Хотите натяжной потолок дешевле? Акции и скидки помогут сэкономить!
Наши натяжные потолки безопасны, не пахнут химией и сертифицированы!
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Сертификат соответствия пленки из ПВХ
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Сертификат соответствия полотна из полиэстеровой ткани
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Санитарно-эпидемиологическое заключение Clipso
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Протокол лабораторных испытаний
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Протокол испытаний Clipso
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Протокол испытаний Clipso 2
Звоните +7 (916) 777-38-45, +7 (495) 784-90-34
Или оставьте заявку и мы перезвоним Вам в рабочее время!
Григорий
менеджер, эксперт
высшее проф. обр.